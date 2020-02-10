Псков, , 21:04 — REGNUM В Пскове, где за неделю зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), в ближайшее время будут введены ограничительные мероприятия в образовательных и лечебных учреждениях. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

В настоящее время, по его словам, на карантин закрыты четыре учебных класса в школах региона и шесть групп в детских садах, где число заболевших превысило 20%.

В целом по Псковской области эпидемический порог по гриппу и ОРВИ ниже на 40% допустимого уровня: заболели около 5 тыс. человек, что меньше аналогичного периода прошлого года.

Власти региона также намерены сократить число массовых мероприятий и усилить профилактику — прежде всего, в сфере общественного транспорта.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников также заявил, что региональные власти выделят из резервного фонда около 2,5 млн рублей на дополнительное приобретение медицинских препаратов и специальных средств защиты от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

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