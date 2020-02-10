Уфа, , 15:33 — REGNUM Учебный процесс во всех школах Уфы и Нефтекамска из-за распространения гриппа и ОРВИ прекращен с 10 февраля на одну неделю. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Башкирии полностью закрыты 167 школ и 10 детских садов.

В Уфе с 3 февраля по 9 февраля текущего года было зарегистрировано 11 157 случаев заболеваний ОРВИ, при этом у детей было зарегистрировано 6090 случаев, что составляет 55,0 процентов от общего числа заболевших.

Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в городе выросла на 46 процентов. Превышение эпидемического порога заболеваемости в столице Башкирии наблюдается у взрослых на 66,2%, у детей от 7 до 14 лет — на 56 процентов.

Превышение эпидемических порогов заболеваемости зафиксировано также среди жителей города Октябрьский и Туймазинского района.

Всего на шестой неделе года в Башкирии заболели гриппом и ОРВИ 36 567 человек, в том числе 65,6 процентов от этого числа составляют дети.

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