Якутск, , 09:00 — REGNUM Минздрав Якутии заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и отсутствии случаев выявленного коронавируса в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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На 12 февраля в медучреждения за помощью с признаками ОРВИ обратилось 22 человека, которые прибыли из азиатских стран. По результатам обследования у 13 обратившихся коронавирус не обнаружен. Остальные 9 человек ожидают результатов.

«Ситуация спокойная. Под медицинским наблюдением находятся 11 человек. Обсерватор пока не востребован и не задействован. Завтра состоятся совместные учения с привлечением не только медицинских учреждений, но МЧС и Роспотребнадзор. Это пробные мероприятия по отработке алгоритма реагирования и по совместным действиям при потенциальном обнаружении коронавируса», — сказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова.

С положительными анализами по гриппу в больницах находятся 35 детей, в 2019 году в это время таких было 100.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в больнице Бузулука находится пациент, который вернулся из Китая и имел симптомы коронавируса. Минздрав пояснил, что пациент идёт на поправку — коронавируса нет, но он находится в изолированном боксе.