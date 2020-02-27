Екатеринбург, 27 февраля 2020, 07:55 — REGNUM Стабильная эпидемиологическая обстановка в Свердловской области не требует введения дополнительных карантинных мероприятий. Об этом на заседании профильной комиссии заявил заместитель губернатора Павел Креков, сообщили в региональном департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.
По словам чиновника, заболеваемость острыми респираторными заболеваниями в Свердловской области пошла на спад. Павел Креков уточнил, что в случае необходимости и по согласованию с главами муниципалитетов, где наблюдаются повышенные показатели заболеваемости ОРВИ, будут вводиться локальные карантинные мероприятия.
Отметим, что в регионе на данный момент не зарегистрировано случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).
Он подчеркнул, что данные граждане будут находиться под наблюдением в течение двух недель, либо в карантинных условиях, либо, при наличии соответствующих условий, на дому.