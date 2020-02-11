Петропавловск-Камчатский, , 13:20 — REGNUM На карантин по гриппу и ОРВИ закрыли лицей в Петропавловске-Камчатском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Отдельные классы закрыты на карантин в девяти школах города. Порог заболеваемости в школах составляет от 23% до 36%. 12 февраля полностью возобновятся занятия только в двух школах.

Как сообщало ИА REGNUM, первую школу в Петропавловске закрыли на карантин по ОРВИ ещё в декабре 2019 года. Карантин длился до 26 декабря.