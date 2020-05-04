В Бразилии от COVID-19 за сутки скончались 275 человек
В министерстве здравоохранения Бразилии объявили о 275 новых случаях смерти от COVID-19.
В Грузии заявили об использовании «индустрии туризма» в борьбе с COVID-19
Грузия первой в мире использовала индустрию туризма в борьбе с распространением коронавируса. Данное заявление сделала руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, 4 мая сообщает агентство Report.
Премьер-министры Британии и Австралии обсудили борьбу с коронавирусом
Телефонный разговор о пандемии коронавируса и ситуации вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялся между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Об этом Моррисон написал в своём микроблоге в Twitter.
Главы МИД Южной Кореи и Шри-Ланки провели телефонный разговор
4 мая главы МИД Южной Кореи и Шри-Ланки провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Власти Италии с 4 мая разрешили посещать родственников, правда, в небольшом составе. Также в этот день откроются парки. начнут работу заводы и фабрики, возобновится строительство.
В Молдавии режим ЧП завершится 15 мая — Кику
Режим чрезвычайного положения в Молдавии завершится 15 мая и власти не намерены его продлевать, заявил 4 мая глава молдавского правительства Ион Кику во время брифинга, сообщают «Аргументы и факты в Молдове».
В Индонезии начали производство экспресс-тестов на коронавирус
Глава Национального агентства исследований и инноваций Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что в настоящее время в стране идёт работа над производством экспресс-тестов на коронавирус, сообщает Kompas.
В Индонезию из Южной Кореи доставят 5 тыс. дезинфицирующих средств для рук
Представители отделения Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Джакарте и косметической компании Some by Me пожертвовали Индонезии пять тысяч дезинфицирующих средств для рук общей стоимостью 25 млн вон (~$20 350). Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.
Глава правительства Палестины порекомендовал Аббасу продлить режим ЧС
Рекомендацию о продлении на один месяц на территории Палестины режима чрезвычайной ситуации (ЧС), ведённый из-за пандемии нового коронавируса, дал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу премьер-министр страны Муххамед Штайе. Об этом 4 мая сообщает агентство ВАФА.
В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии 4 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Stopcov.ge.
На Украине за сутки выявили 418 случаев заражения коронавирусом
на Украине зафиксировали 12 331 случай заражения SARS-CoV-2.
Министр инфраструктуры и транспорта Судана заразился коронавирусом
Министр инфраструктуры и транспорта Судана Хашим ибн Ауф заразился коронавирусной инфекцией.
В Грузии коронавирус выявили у одной из пациенток дома престарелых
Коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у одной из пациенток дома престарелых в Цхалтубо на западе Грузии. Об этом 3 мая сообщает телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на директора учреждения Георгия Алабашвили.
В Молдавии пациентка с коронавирусом дважды сбежала из медучреждений
В Молдавии женщина, больная коронавирусом, дважды сбегала из двух разных медицинских учреждений, сообщили 3 мая в пресс-службе молдавской полиции.
В Хорватии начали второй этап смягчения карантина
Второй этап смягчения карантинных мер, которые были введены в стране 19 марта из-за пандемии нового коронавируса, начали с 4 мая власти Хорватии.
Угроза коронавируса: в Грузии проверят жителей «взбунтовавшегося» села
Врачи-эпидемиологи обследуют на коронавирус жителей грузинского села Мушевани Болнисского муниципалитета, где недавно произошел конфликт с врачами и полицией. Об этом журналистам рассказал мэр Болниси Давид Шеразадишвили, 4 мая сообщает агентство Report.