4 Мая
 
10:18

В Бразилии от COVID-19 за сутки скончались 275 человек

В министерстве здравоохранения Бразилии объявили о 275 новых случаях смерти от COVID-19.

10:15

В Грузии заявили об использовании «индустрии туризма» в борьбе с COVID-19

Грузия первой в мире использовала индустрию туризма в борьбе с распространением коронавируса. Данное заявление сделала руководитель Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, 4 мая сообщает агентство Report.

10:13

Премьер-министры Британии и Австралии обсудили борьбу с коронавирусом

Телефонный разговор о пандемии коронавируса и ситуации вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоялся между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой Скоттом Моррисоном. Об этом Моррисон написал в своём микроблоге в Twitter.

10:10

Главы МИД Южной Кореи и Шри-Ланки провели телефонный разговор

4 мая главы МИД Южной Кореи и Шри-Ланки провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

10:03

Власти Италии с 4 мая разрешили посещать родственников, правда, в небольшом составе. Также в этот день откроются парки. начнут работу заводы и фабрики, возобновится строительство.

9:53

В Молдавии режим ЧП завершится 15 мая — Кику

Режим чрезвычайного положения в Молдавии завершится 15 мая и власти не намерены его продлевать, заявил 4 мая глава молдавского правительства Ион Кику во время брифинга, сообщают «Аргументы и факты в Молдове».

9:53

В Индонезии начали производство экспресс-тестов на коронавирус

Глава Национального агентства исследований и инноваций Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что в настоящее время в стране идёт работа над производством экспресс-тестов на коронавирус, сообщает Kompas.

9:43

В Индонезию из Южной Кореи доставят 5 тыс. дезинфицирующих средств для рук

Представители отделения Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Джакарте и косметической компании Some by Me пожертвовали Индонезии пять тысяч дезинфицирующих средств для рук общей стоимостью 25 млн вон (~$20 350). Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.

9:43

Глава правительства Палестины порекомендовал Аббасу продлить режим ЧС

Рекомендацию о продлении на один месяц на территории Палестины режима чрезвычайной ситуации (ЧС), ведённый из-за пандемии нового коронавируса, дал палестинскому лидеру Махмуду Аббасу премьер-министр страны Муххамед Штайе. Об этом 4 мая сообщает агентство ВАФА.

9:36

В Грузии выросло число случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 были выявлены в Грузии 4 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Stopcov.ge.

9:35

На Украине за сутки выявили 418 случаев заражения коронавирусом

на Украине зафиксировали 12 331 случай заражения SARS-CoV-2.

9:30

Министр инфраструктуры и транспорта Судана заразился коронавирусом

Министр инфраструктуры и транспорта Судана Хашим ибн Ауф заразился коронавирусной инфекцией.

9:28

В Грузии коронавирус выявили у одной из пациенток дома престарелых

Коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у одной из пациенток дома престарелых в Цхалтубо на западе Грузии. Об этом 3 мая сообщает телеканал «Мтавари архи» со ссылкой на директора учреждения Георгия Алабашвили.

9:14

В Молдавии пациентка с коронавирусом дважды сбежала из медучреждений

В Молдавии женщина, больная коронавирусом, дважды сбегала из двух разных медицинских учреждений, сообщили 3 мая в пресс-службе молдавской полиции.

9:12

В Хорватии начали второй этап смягчения карантина

Второй этап смягчения карантинных мер, которые были введены в стране 19 марта из-за пандемии нового коронавируса, начали с 4 мая власти Хорватии.

9:11

Угроза коронавируса: в Грузии проверят жителей «взбунтовавшегося» села

Врачи-эпидемиологи обследуют на коронавирус жителей грузинского села Мушевани Болнисского муниципалитета, где недавно произошел конфликт с врачами и полицией. Об этом журналистам рассказал мэр Болниси Давид Шеразадишвили, 4 мая сообщает агентство Report.