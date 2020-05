Представители отделения Корейской ассоциации международной торговли (KITA) в Джакарте и косметической компании Some by Me пожертвовали Индонезии пять тысяч дезинфицирующих средств для рук общей стоимостью 25 млн вон (~$20 350). Об этом 4 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ассоциации.