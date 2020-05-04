Сегодня распространение коронавируса продолжается. Всего по данным Всемирной организации здравоохранения в мире насчитывается более трех с половиной миллионов людей, лечащихся от COVID-19. Умерло более 248 тысяч.

Между тем, ситуация в ряде европейских стран, ставших очагами пандемии весной 2020 года, заметно улучшается. В мае режим карантина будет ослаблен в Италии, Великобритании, Испании и других государствах. Даже в США, лидере по числу зараженных, разрешено гулять по улицам и даже проводить митинги. Власти пошли на эти шаги не только потому, что теперь это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка, но, прежде всего потому, что закрытие предприятий тяжело сказывается на экономике. Да и люди психологически крайне устали жить в режиме самоизоляции и страха.

Самый актуальный вопрос сегодня — скорейшая разработка вакцины и выработка населением, так называемого, коллективного иммунитета. Сейчас над созданием вакцины трудятся сотни ведущих лабораторий мира. В некоторых странах приступили к испытаниям новых препаратов. По мнению специалистов, уже осенью долгожданная вакцина может поступить в клиники.