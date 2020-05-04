Сантьяго, , 22:31 — REGNUM В Чили выявлено свыше 20 тыс. заражённых коронавирусом, заявила 4 мая на пресс-конференции замминистра здравоохранения страны Паула Даса.

По её словам, за последние сутки было выявлено 980 заражённых, из которых 104 бессимптомные.

«Таким образом, на сегодняшний день число заболевших достигло 20 643», — сказала Паула Даса.

Кроме того, она сообщила о 270 умерших от вызванных коронавирусом заболеваний.

Напомним, ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что карантинные ограничения, введённые для ограничения распространения коронавирусной инфекции, могут сохраняться в стране до двух лет.

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