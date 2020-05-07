Стокгольм, , 09:12 — REGNUM По состоянию на 6 мая в Швеции от COVID-19 скончался 2 941 человек. В общей сложности в Агентстве общественного здравоохранения Швеции выявили 23 918 случаев заражения коронавирусом. Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл ожидает в скором времени преодоления отметки в 3 000 умерших от COVID-19. Об этом 6 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

За последние 24 часа смерть от COVID-19 в стране была диагностирована еще у 87 человек. Количество пациентов с тяжелой формой протекания заболевания, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 1 620 человек.

«Мы начинаем приближаться к отметке в 3 000 умерших, а это очень много», — прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Швеции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.