Рига, , 15:47 — REGNUM После частичного возобновления международных пассажирских автобусных перевозок в пределах стран Прибалтики, главный латвийский автобусный перевозчик компания Lux Express планирует начать деятельность в размере 30% от прежней, докризисной мощности. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил директор компании Яно Ритсберг.

«Наши международные перевозки в течение почти двух месяцев были закрыты, что явилось тяжёлым периодом для компании. Мы возобновим около 8, 10 рейсов из Риги в день», — сказал Ритсберг.

По его словам, до кризиса компания осуществляла по 32 рейса в день.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.