Вашингтон, , 19:59 — REGNUM На территории штата Нью-Йорк за прошедшие сутки от COVID-19 умели ещё 226 заболевших, сообщил 4 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Он заявил, что ежедневное число умерших всё ещё велико, однако демонстрирует тенденцию к уменьшению.

По его словам, днём ранее в штате умерли 280 человек.

Всего на территории штата Нью-Йорк жертвами пандемии стали 19 189 человек.

Напомним, штат Нью-Йорк является самым крупным очагом эпидемии коронавируса в США, которые, в свою очередь, занимают первое место в мире по числу заражённых коронавирусом и умерших от вызванных им болезней.

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