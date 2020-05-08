Минск, , 19:11 — REGNUM По состоянию на 8 мая в Белоруссии за весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом к вечеру сегодняшнего дня проинформировала пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«В Белоруссии на 8 мая выздоровели и выписаны 5 тыс 484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, — сказано в официальном сообщении. — Зарегистрированы 21 тыс 101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 240 тыс. 146 тестов».

Также сегодня, 8 мая Александр Лукашенко заявил: «Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус».

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Первый канал выпустил 6 мая в эфир репортаж из Белоруссии, проясняющий механизмы сокрытия реальной ситуации с распространением коронавируса и занижения учёта умерших от COVID-19. В тот же день съёмочную группу российского телевидения лишили аккредитации, а президентская газета «СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») назвала автора репортажа «недочеловеком» (термин нацистской пропаганды времён III Рейха).