Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Коронавирус исчезнет сам по себе в какой-то момент, заявил 8 мая журналистам президент США Дональд Трамп.

По его словам, об этом свидетельствует мнение многих врачей.

Тем не менее, даже при вероятности такого развития событий, наличие вакцины от коронавируса будет полезным.

«Я просто отталкиваюсь от того, что говорят врачи. Они говорят, что он исчезнет. Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, быть может, он исчезнет сам. Но если у нас будет вакцина, то это будет полезно», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от вызванных коронавирусом заболеваний свыше 254 тыс. человек.

США остаются на первом месте в мире по числу заражённых и по количеству смертей.

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