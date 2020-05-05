Сеул, , 08:50 — REGNUM 5 мая, когда в Южной Корее празднуют День детей, президент страны Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чон Сук провели для подрастающего поколения виртуальную экскурсию по резиденции Чхонвадэ (Голубому дому). Об этом сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, президентская чета приняла участие в праздничном видеоролике, снятом в формате популярной видеоигры Minecraft. Помимо виртуальной экскурсии, детям показали краткий брифинг представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

В обращении глава государства выразил сожаления по поводу того, что дети не могут ходить в школу в обычном режиме из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мы преодолеем пандемию коронавируса благодаря вашему терпению», — отметил президент.

В администрации президента сообщили, что видеоклип также будет выпущен с английскими субтитрами.