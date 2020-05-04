Афины , , 12:21 — REGNUM Сейчас общество ожидает от политики и политиков совсем другого, чем оно, вероятно, ожидало в предыдущий период — до пандемии, и очень важно, чтобы власть была «полностью гармонизирована с темпом развития общества». Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на заседании Исполнительного секретариата партии «Новая демократия», передает AMNA.

Мицотакис поздравил партию с тем, как она поддерживала общество в последние два трудных месяца. Он также сказал, что у правительства «было время обновить цифровые навыки и потенциал», добавив, что сейчас это является активом для государства и для общества.

«Теперь мы переходим к следующему этапу постепенного ослабления жестких мер по борьбе с распространением коронавируса, и роль партии будет очень важна», — сказал он.

По мнению греческого премьер-министра, партия должна направлять в общество послание единства и держаться подальше от бесплодных конфронтаций, настаивать на позитивной повестке, информировать общество о наших инициативах, передавать властям мнение общества и исправлять свои ошибки, когда на них указывают.