Москва, , 17:58 — REGNUM Председатель КНР Си Цзинпьин и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в том числе о сотрудничестве в деле создания вакцины от коронавируса, сообщает 8 мая Центральное телевидение Китайской Народной Республики.

По утверждению китайского телевидения, Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за гуманитарные поставки медицинских товаров, необходимых в условиях коронавирусной пандемии.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский опыт борьбы с эпидемией коронавируса, а также вопросы сотрудничества в деле разработки вакцины от SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Киргизии заявил о продлении режима чрезвычайной ситуации