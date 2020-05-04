Париж, , 22:04 — REGNUM Одобренный в конце апреля Национальным собранием Франции план правительства по поэтапной отмене режима изоляции с 11 мая отвергнут сенатом, сообщает 4 мая Интерфакс со ссылкой на французские СМИ.

Против этого плана проголосовали 89 сенаторов, 81 законодатель проголосовал «за».

Ранее в Национальном собрании Франции за план правительства отдали свои голоса 368 депутатов, 100 голосовали против, 103 воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского правительства заявил, что Франция больше не может себе позволить оставаться в режиме изоляции, так как это повлечет за собой «человеческие, социальные и экономические издержки».

Напомним, во Франции выявлено 131 863 случая заражения коронавирусом, из которых 25 201 человек умер.

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