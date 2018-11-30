Не инвестирующий да не ест: кто тут зря коптит небо? Итоги недели в РФ

Дарья Алексеева, , 16:18 — REGNUM

Дмитрий Медведев провел для граждан очередной мастер-класс, на этот раз рассказав им, откуда брать достойный доход. Оказывается, из депозитов и других финансовых инструментов:

«Для этого уровень доверия к банкам, страховым компаниям, инвестиционным фондам, пенсионным фондам должен, безусловно, расти, чтобы деньги через депозиты, облигации, другие инструменты приносили людям достойный доход, позволяли им включаться в экономику, расширять бизнес и производство, финансировать новые проекты».

На этой же неделе выяснилось, сколько нужно нашим гражданам для счастья: больше всего — жителям Владивостока (208 тысяч в месяц), потом москвичам (207), потом жителям Ростова-на-Дону (203), и с большим отрывом от этой тройки следуют Санкт-Петербург (160), Новокузнецк (136), Набережные Челны и Оренбург (по 116). Пока что эти цифры остаются заоблачными для россиянина, если, конечно, он не депутат — известно, что хорошо себя обеспечить можно даже на региональном уровне, например, депутат Законодательной думы Хабаровского края (в котором средняя пенсия — 16 300 рублей) Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в 187 тысяч рублей — разумеется, в месяц. Получать уже начала. По словам экс-главы региона Вячеслава Шпорта, он подписал соответствующий документ, «чтобы депутат не ураганила». А то, говорит Шпорт, она ругалась и грозила судом. Самое примечательно, что, как выяснилось, можно обойтись и без ругани, и граждан особенно разозлила информация о том, что случай Мовчан — не исключение, это депутаты приняли такой закон, и теперь все имеют право на надбавки.

«Как член партии КПРФ не могу не отметить, что особенно аморально такие пенсии выглядят со стороны партии «Единая Россия» — партии власти, поддержавшей пенсионную реформу по причине нехватки денег в госбюджете на пенсии», — говорит депутат Заксобрания Амурской области Петр Перевезенцев.

На этой неделе появилась информация, что некоторые российские банки, а именно —Бинбанк, Тинькофф-банк и Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обоснований экономического смысла операций даже на небольшие суммы (речь шла о переводах на тысячу рублей). Если клиенты отказываются предоставить необходимые документы, которые объясняют эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать.

«Эта информация совсем не новинка, — говорит алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. — Наступление на контроль за движением денежных средств продолжается уже более пяти лет под видом борьбы с терроризмом. Для начала ввели подробную (до 20 станиц) банковскую отчетность для юридических лиц. Далее банки стали требовать в платежных документах точную расшифровку назначения платежа и данные счетов и договоров. Одновременно были введены и требования для физических лиц, которые не могут сделать денежный платеж без паспорта. Хотя платежи налогов и другие платежи, идущие в казначейство, можно сделать свободно. Поэтому эта тема — не тема банков, а тема самого модного тренда, который отражается в словах: «безопасность и терроризм».

Интересное мнение высказал на сей счет первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов: банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.

Что же до российской экономики в целом, то, по словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, она (экономика, не палата) находится в «застойной яме»:

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму, — заявил Кудрин, уточняя, что в текущем году экономика вырастет на 1,6%, что ниже официального прогноза даже при удвоившихся ценах на нефть. — То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы».

Злые эксперты на слова Кудрина отреагировали оперативно:

«Но кто в этом виноват? Кто завёл экономику в эту трясину? Даже если Кудрин мог бы сказать, что не был в правительстве уже много лет и руководил ЦСР, то встаёт вопрос, насколько рекомендации ЦСР противоречат тому, что делалось правительством? Более того, мы прекрасно помним, что именно Кудрин на протяжении своего пребывания в правительстве более прочих выступал за изъятие средств из экономики и её стерилизацию. Они изымались в разного рода фонды, а не шли в развитие экономики и инвестиции. То есть никто иной, как Кудрин, был горячим сторонником сокращения инвестиций в экономику РФ. А потом жалуются, что нет экономического роста, хотя сами же сознательно проводили политику сокращения инвестиционной активности государства!» — директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

«О застойной яме господин Кудрин, я думаю, говорил с искренней гордостью. В этом отношении господин Кудрин констатирует факт. Кроме того, госпожа Набиуллина уже дала понять, что дорогая нефть не будет способствовать экономическому росту, потому что правительство РФ и Банк России не позволят российской экономике расти» — экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Кстати, он же полагает, что грядущий год будет для российской экономики одним из самых тяжелых. Не из-за цен на нефть, а из-за социально-экономической политики государства, которая буквально «выбешивает» людей, «чтобы они быстрее вышли на майдан и разнесли здесь всё, открыв дорогу Кудрину и другим к вершинам политической власти».

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На этой неделе вновь получила импульс тема патриотизма. К примеру, на фоне всеобщего обсуждения «курильского вопроса» — в народе сильны опасения, что острова сдадут Японии, — председатель Дальневосточного регионального отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко, которую хабаровские журналисты представили экспертом по «курильскому вопросу», полагает, что сдать Курилы было бы хорошо для туризма и улучшило бы имидж России. Трудно вспомнить, когда страна, отрывающая от себя куски, тем самым улучшала бы свой имидж, а не наоборот — разрушала его до основания (вспомним хотя бы развал Российской империи и СССР), но — по мнению Степашко — зато прибавится путешественников и инвесторов. Какое уж тут «ни пяди родной земли!»

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Но многих особенно впечатлила история с телеведущим Сергеем Брилёвым, который признал у себя наличие британского гражданства. То, что специальными проектами на государственном телеканале заведует гражданин Великобритании, его, в отличие от прочих граждан России, ничуть не поразило.

«Сегодня британский гражданин намеревается укрыться за широкой спиной своих «работодателей». Только эта спина не широкая. Стоит нам в один голос задать очевидный вопрос: нужны ли нам, народу России, такие «работодатели», которые поручают промывку наших мозгов гражданам Великобритании, — и всё в их отношениях с ним должно встать на свои места. А если не встанет, то, значит, плохо дело: перспективы нашей страны выстоять под давлением Запада минимальны», — полагает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Желая снизить накал страстей, Дмитрий Песков лишь подлил масла в огонь, заявив, что вообще не понимает причину шумихи, британское гражданство Брилёва — не повод для критики, ибо Брилёв — «абсолютный патриот». А что, собственно, это такое? «Абсолютный» — значит безусловный, не зависящий ни от чего. Кстати, иностранец, обратившийся за британским гражданством, должен давать клятвы преданности Великобритании и королеве. Брилёв действительно ничего не нарушает, наличие второго гражданства не делает его тут же плохим человеком, проблема вообще не в этом. Шумиха, причину которой не понял Песков, состоит в том, что с Западом у нас «немножечко» разлажены отношения. Причем разладились они давно, а сейчас еще и обострились, и давление на Россию будет только расти. Тем нужнее нашей стране преданные только ей одной люди.

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По опросу «Ромира», из России не намерены уезжать 88% граждан, — казалось бы, это много, — но всего за несколько месяцев число желающих уехать выросло на 2%: в июле их было 10%, сейчас 12%. За эти несколько месяцев случилось слишком много, при том, что всем известные реформы и повышения начнут действовать только со следующего года, когда соответственно вырастут и эмигрантские настроения, и протестные. В этой ситуации для российской элиты становится фундаментально важным выстраивать союз не с Западом, а с собственным народом. Политолог Сергей Кургинян в противном случае прогнозирует России крупные неприятности уже к 2020−2021 году.

Короткой строкой

— Крымское небо полностью защищено зенитно-ракетными комплексами С-400.

— Что нового предлагает законопроект Путина о санкциях за мелкие преступления.

— В школе в Татарии педагог разозлился на старшеклассника за написанное на доске матерное слово и пригрозил, что подключит кое-кого, и парню «морду намоют и калекой оставят». На педагога наложено дисциплинарное взыскание.

— Москвички требуют от чиновников компенсацию за отнятые земельные участки.

— «Минкульт изображает из себя мебель»: предательство Пулковской обсерватории.

— В Перми дом передан на торги: жилья лишаются 43 человека. Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации выиграл у жильцов суд о продаже жилого здания.

— Задыхающийся Красноярск рискует превратиться в город, где «красиво умирают». Предложение министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина «подсветить» в Красноярске трубы заводов вызвало у горожан удивление.

— Рейтинг уровня «бог»: как глава Камчатки стал самым эффективным в ДФО? Социальные сети Дальнего Востока высмеяли очередной «рейтинг» эффективности дальневосточных губернаторов.

— В Забайкалье начали закрываться АЗС: независимые автозаправки разоряются в условиях «заморозки» цен на моторное топливо.

— Крещение на реке приравняли к митингу: скандал в Татарии. Проведение обряда обернулось для баптистского пастора наказанием за проведение публичного мероприятия без уведомления властей.

— Два необычных дела должен будет рассмотреть Арбитражный суд Нижегородской области — региональное министерство имущественных и земельных отношений требует взыскать с ПАО «ГАЗ» по одному иску 4,07 рубля, а по второму — 6,23 рубля.

— На Колыме растут цены: хлеб — 96 рублей, помидоры — 461 рубль.

— На этой неделе специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Учитывались состояние дорог, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, качество медобслуживания, развитие культуры и образования, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка жителями городов своего уровня дохода. Городами с самым высоким качеством жизни населения стали Тюмень, Грозный, а потом уже Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

Настроения нашей правящей элиты, даже с учетом нынешнего международного положения России, весьма настораживают. Совет Дмитрия Медведева населению заниматься развитием производства и инвестициями ясно показывает, рост дохода какой части населения он считает актуальной задачей государства. Как там поживают наши «депозиты, облигации, другие инструменты»? А каждый ли гражданин уже расширил свое производство — или пока только запустил финансирование нового проекта? «Не инвестирующий да не ест» — примерно так звучит обращение к тем, кто живет от получки до получки и, по мысли почему-то называемых либералами, просто коптит небо. С такими «коптящими» можно делать что угодно — взвинчивать им цены на бензин и на хлеб, выселять из домов, травить промышленными выбросами. На сорта граждан поделили давно, но так смело и откровенно применять этот принцип на публике начали именно в 2018. Такое впечатление, что элита отчаянно молилась о том, чтобы пережить юбилейный 2017 по принципу «вспомнят — или не вспомнят». Не вспомнили — и у «юберменшей» отлегло от сердца. По сути, бесконечные антинародные реформы и решения — своего рода затянувшееся праздничное отмечание тихого забвения социального государства.

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