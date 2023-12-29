Марьинка, ДНР, 29 декабря, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Освободив Марьинку, Россия одержала значительную тактическую победу, свидетельствующую о решимости русских обеспечить безопасность в Донбассе, заявили журналисты британского телеканала Sky News. При этом они выразили уверенность в том, что в настоящее время уже чётко видно падение поддержки украинских властей населением, в то время как позиции российского лидера Владимира Путина только укрепляются.

Иван Шилов ИА Регнум Марьинка

Авторы публикации не исключают, что на Киев будет оказываться всё большее давление с целью подтолкнуть его к ведению переговоров ради прекращения боевых действий.

«Это значительная тактическая победа России. Она ясно свидетельствует о решимости России обеспечить безопасность на Донбассе, несмотря на зимнюю погоду, и послужит дальнейшему укреплению позиций Путина», — говорится в материале.

Ожесточённые бои за донецкий город Марьинка шли с 2014 года: сначала между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и силами Донецкой Народной Республики (ДНР), а с началом спецоперации — между российскими и украинскими войсками.

25 декабря командир мотострелкового батальона 5-й бригады 1-го армейского корпуса Александр Трошин доложил командиру бригады, что Марьинка перешла под полный контроль российских сил. Украинская армия оставила Марьинку, отойдя в окрестности города, а местами ещё дальше, признал 26 декабря на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон с сетью подземных коммуникаций и хорошо защищёнными от ударов с воздух огневыми точками», — отметил министр обороны Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Марьинки.

Он указал также, что особо отличившимися стали бойцы прославленной 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России. Кроме того, были отмечены заслуги бойцов пятой бригады 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.

Один из офицеров — Александр Трошин удостоился звонка главы государства прямо на передовую. По словам Владимира Путина, взлом украинского укрепрайона в Марьинке открывает для российских военных более широкий оперативный простор.

По оценке главы ДНР Дениса Пушилина, с освобождением города интенсивность обстрелов Донецка сократится, уменьшатся обстрелы Кировского и Петровского районов столицы ДНР.

Российские успехи в ходе СВО ужаснули Украину и её спонсоров. Американские чиновники испытывают страх после сокрушительного успеха России при освобождении Марьинки, заявил 28 декабря посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов. Он считает, что в противовес успехам российских войск Киевом всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские мнимые «победы».

Потеря украинскими войсками Марьинки в Донбассе скажется на доверии западных союзников Киева, написала в статье для британского издания Daily Express 28 декабря журналистка Алессандра Скотто Ди Сантоло.

«Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций», — заявила 26 декабря польская RMF FM.

Как ранее отмечало ИА Регнум, освобождение Марьинки можно считать первым важным этапом зимней компании по разгрому сил ВСУ на донецком направлении. Оно с открывает перед российскими войсками широкие перспективы. Существует возможность продвижения вдоль трассы Н-18 сразу на Курахово в обход украинских укреплений в Георгиевке. Вдоль всей трассы нет ни одного серьёзного населённого пункта, что осложняет для ВСУ создание укрепрайона.

Также открывается возможность наступления от Марьинки на юго-запад в направлении на населённые пункты Парасковиевка-Новомихайловка. Ещё один вариант подразумевает окружение города Красногоровка — ещё одного спутника Донецка, с территории которого ведутся активные обстрелы столицы ДНР.

Решение по восстановлению Марьинки пока принимать рано, это следует сделать позже, подчеркнул 27 декабря глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.