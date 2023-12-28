Лондон, 28 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Потеря украинскими войсками Марьинки в Донбассе скажется на доверии западных союзников Киева. Об это в своей статье для британского издания Daily Express 28 декабря заявила журналистка Алессандра Скотто Ди Сантоло.

Иван Шилов ИА Регнум

Как она отметила, отступление ВСУ в Марьинке — крупное поражение Киева, и это настолько значимо, что даже украинское командование не стало тянуть с признанием факта отступления.

«Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины», — говорится в статье.

Об освобождении Марьинки от украинских формирований ИА Регнум сообщало 25 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил об этом президенту Владимиру Путину. Он отметил, что в освобождении города отличилась 150-я мотострелковая дивизия.

Как после этого заявила член Совета по правам человека при президенте России и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, потеря Марьинки не может вызывать скорби у Залужного и украинцев в целом. Она подчеркнула, что это — русский город.

Говоря об освобождении города, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о его восстановлении принимать пока рано. По его словам, с большой вероятностью это решение будет положительным и город восстановят.