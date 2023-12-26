Киев, 26 декабря, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Украинская армия оставила Марьинку, отойдя в окрестности города, а местами ещё дальше, заявил 26 декабря на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«В некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других — немного дальше», — сказал он.

При этом Залужный призвал журналистов не раздувать это событие и не выражать особой скорби.

Залужный и Зеленский

Кроме того, главком ВСУ попытался опровергнуть заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего, что требуется призвать в армию 500 тыс. человек. Залужный сказал, что в ВСУ не делали конкретных запросов, сколько им нужно людей. В то же время он признал, что украинская армия нуждается в пополнении, кроме того, требуется сформировать новые части.

Реакция России

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии российской армией Марьинки. Он отметил, что в освобождении города отличилась 150-я мотострелковая дивизия.

Как отметила член Совета по правам человека при президенте России и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, потеря Марьинки не может вызывать скорби у Залужного и украинцев в целом. Она напомнила, что это — русский город.

«Это же Донбасс. Русская земля. Только поэтому Украина его планомерно раздалбывает и отходит удовлетворенной», — написала она в Telegram-канале.

Реакция Украины

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко призвал украинцев готовиться к худшему. Он заявил, что мобилизации никто не избежит.

При этом в Погранслужбе Украины сообщили о потоке уклонистов, бегущих из страны. За год пограничники выявили 220 групп, которые водили мужчин через границу. Кроме того, каждый день на пропускных пунктах выявляют около 100 человек, пытающихся выехать по липовым справкам.