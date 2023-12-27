Донецк, 27 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. После освобождение российским военными Марьинки в ДНР интенсивность обстрелов Донецка сократится, сообщил 27 декабря журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

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Несколько районов города смогут вздохнуть. По его словам, уменьшатся обстрелы Кировского и Петровского районов столицы ДНР.

«Относительно, конечно, но тем не менее», — сказал Пушилин.

Он также сказал, что российское военные делают всё, чтобы освободить от ВСУ город Авдеевка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки от ВСУ. Он заявил, что освобождение города позволит эффективнее защищать Донецк и что украинскую артиллерию удалось отодвинуть от столицы ДНР.

Путин поручил Шойгунаградить государственными наградами бойцов, отличившихся в освобождении Марьинки. Также он поручил присвоить командиру танкового батальона Александру Трошину звание майора.