Варшава, 27 декабря, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Российская армия на протяжении нескольких недель владеет инициативой на нескольких фронтах Украины, заявила 26 декабря польская RMF FM.

Обозреватели издания сообщили, что Вооружённые силы России добились прогресса на купянском направлении, а также в районе Артёмовска, Авдеевки и в Запорожской области. Журналисты также высоко оценили освобождение российскими войсками Марьинки.

«Взятие под контроль Марьинки означает ослабление украинских оборонительных позиций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки от украинской армии. Он подчеркнул, что это позволяет увеличить эффективность защиты Донецка от обстрелов ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю контроля над Марьинкой только на следующий день, призвав не скорбеть по этому поводу. Член Совета по правам человека при президенте России и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова напомнила, что это — русская земля, а потому не удивительно, что у украинцев нет скорби по поводу потери города и разрушений в нём.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 декабря заявил, что Марьинку, скорее всего восстановят, но решение об этом примут позже. Он также отметил, что освобождение города позволит сократить число обстрелов ВСУ по Донецку.