Вашингтон, 28 декабря, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Американские чиновники испытывают страх после освобождения Вооружёнными силами России Марьинки в Донецкой Народной Республике, заявил 28 декабря посол РФ в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум Марьинка

«Администрация [США. — Ред.] не может не видеть успехов российских солдат. Однако чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки. Всё выворачивается наизнанку: рекламируются украинские фетишные «победы», — приводит слова Антонова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении освобождения Марьинки от Вооружённых сил Украины. Глава оборонного ведомства отметил, что это позволит увеличить эффективность защиты Донецка от обстрелов украинской артиллерии. Позднее на это также указал глава Донецкой Народной Республики Сергей Пушилин.

26 декабря обозреватели польского издания RFM заявили, что ВС России уже на протяжении нескольких недель владеют инициативой в зоне боевых действий. Кроме того, они отметили, что российской армии удаётся добиться прогресса на купянском направлении, а также в районах Артёмовска, Авдеевки и в Запорожской области.