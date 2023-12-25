Москва, 25 декабря, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Военнослужащие прославленной 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России особо отличились в ходе освобождения Марьинки (ДНР), заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он также сообщил о вкладе в успех операции бойцов пятой бригады 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.

«В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады 1-го армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии», — сказал глава ведомства.

150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа (ЮВО). В последние дни Великой Отечественной войны это подразделение заняло Рейхстаг. Бойцы 150-й дивизии, взяв под контроль это здание, водрузили над ним штурмовое знамя подразделения, которое стало официальным символом Победы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря появилась информация о том, что бойцы Вооружённых сил РФ подняли российский флаг над Марьинкой. 13 декабря аэроразведчик 72-й отдельно механической бригады ВСУ Николай Ворошнов в соцсетях написал, что российские войска полностью освободили Марьинку. Он также выразил мнение о том, что дальше Вооружённые силы России сконцентрируют силы на прорыв в направлении Курахово-Угледара.

17 декабря стало известно, что на стене дома в Марьинке нашли предсмертное письмо российского военного из Батайска (Ростовская область). Боец просил позаботиться о его сестре, брате и матери. 25 декабря Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Марьинку.