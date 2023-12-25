Москва, 26 декабря, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Командир танкового батальона, участвовавшего во взятии Марьинки в Донецкой Народной Республике, Александр Трошин рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, назвав прошедшую беседу большой честью.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Когда я разговаривал по телефону с Верховным главнокомандующим, для меня это была большая честь, я до сих пор прийти в себя не могу… Это непередаваемые ощущения, я не могу объяснить, ступор, я пока ещё не до конца пониманию», — сказал офицер в беседе с журналистами 25 декабря.

Трошин добавил, что был сильно удивлён и посчитал большой честью разговор с главой государства.

Ранее о том, что Владимир Путин намерен созвониться с командиром участвовавшего во взятии Марьинки батальона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как передавало ИА Регнум, глава государства в ходе беседы с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу поручил присвоить отличившемуся офицеру звание майора.

В понедельник, 25 декабря, Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Глава ведомства подчеркнул, что освобождение города позволит ВС России эффективнее защищать Донецк от артиллерийского огня со стороны Вооружённых сил Украины. Также Шойгу рассказал про заслуги Александра Трошина, отличившегося в ходе боевых действий.