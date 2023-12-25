Путин рассказал, что даёт освобождение Марьинки
Путин: освобождение Марьинки позволило отодвинуть ВСУ от Донецка
Санкт-Петербург, 25 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу 25 декабря заявил, что освобождение Марьинки от украинских военных раскрывает дальнейшие выгодные перспективы для ведения боевых действий.
«Как минимум, два положительных эффекта: первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника», — заявил президент России.
Путин добавил, что взлом украинского укрепрайона открывает для российских военных более широкий оперативный простор.
«Это — отдельная тема, но эта возможность появляется. Знаю, что наши военнослужащие воевали достойно», — сказал российский лидер.
Глава государства обратился к министру обороны с просьбой отблагодарить причастных к освобождению населённого пункта военных. Как подчеркнул Путин, они проявили себя и достойны за это государственных наград.
О взятии Марьинки российскими военными Шойгу сообщил Путину во время рабочей встречи при посещении фрегата «Адмирал Головко» в Санкт-Петербурге. Глава Минобороны доложил, что освобождение Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от огня ВСУ и существенно отодвинуть украинскую артиллерию от города. Шойгу особо отметил 150-ю дивизию и предложил Путину отметить госнаградами тех, кто отличился в боях за Марьинку.
Как ранее в этот же день сообщало ИА Регнум, Путин принял участие в церемонии поднятия военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» на территории судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. По видеосвязи глава государства также дал разрешение на поднятие флага на ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав Военно-морского флота.