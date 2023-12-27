Донецк, 27 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Решение по восстановлению Марьинки пока принимать рано, это следует сделать позже. Об этом 27 декабря заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Кадр из видео

«Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже, потому что для нас в целом ― это очень важное событие то, что Марьинка освобождена, это позволит хоть в какой-то части уже, по крайней мере, нескольким районам Донецка вздохнуть», ― сказал глава региона.

При этом он подчеркнул, что с большой долей вероятности это решение будет положительным и город восстановят.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. При взятии этого города особо отличились военнослужащие прославленной 150-й мотострелковой дивизии российской армии.

10 декабря появилась информация о том, что российские бойцы подняли государственный флаг над Марьинкой. Через три дня украинский аэроразведчик 72-й отдельной механической бригады Николай Ворошнов в соцсетях написал, что российские войска полностью освободили город.

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный 26 декабря признал, что киевский режим потерял город Марьинку. Он заявил, что ВСУ отошли из этого населённого пункта и окопались в некоторых его окрестностях.

Путин считает, что освобождение Марьинки от ВСУ раскрывает дальнейшие выгодные перспективы для ведения боевых действий. Одно из преимуществ президент увидел в том, что российская армия отодвинула от Донецка подразделения ВСУ.