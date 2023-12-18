Лондон, 18 декабря, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Некоторые страны — члены Евросоюза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при принятии решений в сообществе, чтобы выделить Украине финансовую помощь. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Zuma/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по ст. 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса», — сказано в публикации.

Уточняется, что подобное решение имеет все шансы быть заблокированным другим членом ЕС, однако после вступления в должность премьера Дональда Туска в Польше гарантированных защитников Венгрии стало меньше.

Несмотря на то, что эта идея вызывает настороженность у некоторых членов Евросоюза, так или иначе они готовы пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать венгерскому премьеру Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны и склонить его к пересмотру решения по оказанию киевскому режиму финансовой поддержки, отметили авторы.

Саммит ЕС 14–15 декабря

Ранее, с 14 по 15 декабря, в Брюсселе прошёл саммит Евросоюза. Тогда участники не смогли утвердить программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на следующие четыре года.

Как уточнил глава Европейского совета Шарль Мишель, программа содержала все ключевые составляющие поддержки Украины, в том числе фонд солидарности и оборону.

Против программы помощи Украине выступила только Венгрия.

Кроме того, во время брюссельского саммита прошло голосование относительно начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Процесс зашёл в тупик, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул помещение. В результате саммит Евросоюза принял положительное решение о начале переговоров с Украиной. В тот же день Орбан заявил, что не принимал участия в выработке такого решения.

Орбан 15 декабря выступил с заявлением, что Будапешт не помешал странам ЕС принимать решение о начале переговоров с Украиной о членстве, так как у него будет возможность ещё 75 раз остановить этот процесс. Окончательное решение в организации, обратил внимание премьер Венгрии, должны утвердить все 27 парламентов стран-членов.

Сообщалось, что убедить венгерского политика смогла премьер-министр Италии Джорджа Мелони, при этом разговор итальянского лидера с венгерским коллегой состоялся перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. В итоге уже в ходе саммита Орбан не стал участвовать в обсуждениях и покинул зал, следуя договоренностям с Мелони.

Перед саммитом Орбан предупредил, что Венгрия не допустит присоединения Украины к ЕС. Он отметил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если позволит Киеву стать частью содружества.

До этого, 13 ноября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина далека от соответствия критериям для вступления в Евросоюз, и подчеркнул, что пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению страны.

Отношения Венгрии и Украины

Венгерско-украинские отношения неоднократно ухудшались из-за разных позиций двух стран касаемо таких вопросов, как членство Украины в ЕС, предоставление Киеву финансовой и военной помощи, введение санкций против нефтегазового сектора России, а также притеснение украинскими властями этнических венгров на западе Украины.

Так, 8 декабря, Орбан называл Украину одним из самых коррумпированных государств мира, а также отметил, что к вступлению в состав Евросоюза эта страна не готова. Также критику Будапешта вызвали действия Киева в сфере ограничения права применения языков национальных меньшинств, в том числе венгров.

После данных заявлений глава киевского режима Владимир Зеленский смог кратко переговорить с Орбаном на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Сообщалось, что в ходе разговора Орбан и Зеленский обсудили переговоры Украины по вступлению в ЕС, однако конкретные детали беседы так и не раскрывались.

В этот же день появилась статья в газете The Guardian о том, что союзники Орбана намерены провести в Вашингтоне закрытую встречу с представителями Республиканской партии США и обсудить с ними вопрос прекращения оказания США военной поддержки Украине.

Лишить Венгрию голоса

После прошедшего саммита в Брюсселе посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что Венгрии намекнули, что она может покинуть Европейский союз, если не готова быть солидарной в позиции по членству Украины. Он пожелал этой стране никогда не сталкиваться с ситуацией, когда союзники блокируют важную помощь «во времена наибольшей потребности».

Лишить Будапешт права голосовать и принимать решения в Евросоюзе годом ранее предлагала заместитель председателя Европарламента Катарина Барли. Тогда она пояснила, что Брюссель считает Венгрию шантажисткой, которая злоупотребляет действующим в ЕС принципом единогласия. По словам Барли, этот принцип хорошо работал и был уместен, когда в ЕС входило шесть стран.

Также она выразила мнение, что в Венгрии нарушен принцип верховенства закона, поскольку там глава правительства Виктор Орбан «по частям полностью взял страну в свои руки».

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель 25 октября заявил, что Венгрию не держат насильно в ЕС. Так он ответил на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который сравнил членство в Европейском союзе с «советской оккупацией». Боррель обратил внимание, что венгры много знают об оккупации и что, по его мнению, этот процесс не имеет ничего общего с членством в Евросоюзе.

В беседе с ИА Регнум политолог Юрий Светов заявил, что даже за неудачное сравнение Евросоюза с оккупантом Венгрию не могут лишить членства в содружестве, однако весьма вероятны серьёзные санкции. Политолог Светов отметил, что даже за такое «весьма дерзкое» сравнение руководство ЕС не может исключить Венгрию из Евросоюза.

Например, по мнению Светова, Боррель совместно с другими политиками может принять решение не выплачивать Венгрии средства из Фонда солидарности Евросоюза, которые полагаются европейским странам на восстановление после пандемии коронавируса. Светов напомнил, что довольно крупные суммы ранее заморозили Будапешту и из-за неподчинения судебным и правовым нормам ЕС. Сейчас же, по мнению политолога, венгерское руководство рискует получить отказ на ещё более значительную финансовую помощь.

По мнению историка, политолога, советника директора Российского института стратегических исследований Дмитрия Буневича, Брюссель продолжит всё сильнее давить на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, надеясь таким образом вернуть Будапешт в русло европейского мейнстрима. Кроме того, по словам эксперта, в ЕС нет механизма исключения отдельных государств. Из Евросоюза можно выйти добровольно. Но способ выдворить какую-либо страну отсутствует в принципе. Это не значит, что он не может появиться в будущем, но это будет очень долгая и сложная процедура.