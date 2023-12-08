Будапешт, 8 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, в том числе поэтому Евросоюз не может принять её в свой состав. Об этом 8 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как известно, Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении», — сказал Орбан.

Орбан добавил, что ЕС не должен принимать Украину по двум причинам: во-первых, сами украинцы не готовы к переговорам о вступлении, во-вторых, европейцы не готовы принять их в качестве полноправных членов.

Он назвал ложью отчёт Еврокомиссии о том, что четыре из семи предварительных условий вступления Украины в ЕС уже выполнены. Политик подчеркнул, что не намерен способствовать плохому решению ЕС по Украине.

Как передавало ИА Регнум, американское издание The Economist сообщало, что Орбан, как и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, намерены помешать вступлению Украины в Евросоюз, так как выступают против расширения объединения в целом. По мнению издания, политики на запланированном на середину декабря саммите намерены донести до участников встречи мысль о нецелесообразности принятия Украины в ЕС.

Как написало Politico, Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии изменить позицию по Украине в преддверии саммита в Брюсселе. По данным издания, президент ФранцииЭммануэль Макрон пытается организовать переговоры с Орбаном до начала саммита в Брюсселе, но пока это вызывает только скепсис в дипломатических кругах европейских государств.