Будапешт, 13 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Пока ещё рано говорить о начале переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Страна крайне далека от соответствия необходимым критериям. Об этом 13 ноября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

«Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. Не говоря уже о том, что процесс её вступления в Европейский союз не может быть завершён [из-за военного конфликта]», ― добавил на встрече с венгерскими журналистами Сийярто.

Он подчеркнул, что процесс расширения должен нести в Евросоюз мир, а не войну.

Как сообщало ИА Регнум, о несоответствии Украины критериям для вступления в Европейский союз ранее заявил и бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он напомнил, что критерии требуют, чтобы в стране была конкурентоспособная рыночная экономика. По его словам, на Украине она и в 2013 году не была таковой, а сейчас и вовсе пребывает в состоянии разрухи.

Кроме того, добавил Азаров, продолжающийся конфликт, а также нарушение фундаментальных прав и свобод на Украине противоречат критериям для присоединения к ЕС.

Восьмого ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для этого страна должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после прибытия на неформальный саммит объединения в Гранаде заявил, что вступление Украины в Европейский союз не обязательно произойдет в 2030 году, хотя предоставленный Киеву статус кандидата на вступление ускорил этот процесс.