Будапешт, 15 декабря, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Венгрия не стала мешать странам Евросоюза принимать решение о начале переговоров с Украиной о членстве, так как у Будапешта будет возможность ещё 75 раз остановить это процесс. Об этом 15 декабря заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Attila Volgyi/Global Look Press Виктор Орбан

По словам Орбана, решающим аргументом для того, чтобы не препятствовать остальным странам ЕС в вопросе о начале переговоров с Украиной стало то, что Венгрия при этом ничего не теряет, так как окончательно членство Киева в организации должны утвердить 27 парламентов стран-членов.

«Так что если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», — сказал он.

По мнению главы правительства Венгрии, до момента, когда этот вопрос дойдёт до парламентов, ещё «долгий-предолгий процесс».

«Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — пояснил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря газета Politico написала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану выйти из помещения, где лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о вхождении Украины в сообщество, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. Отмечалось, что в этот момент саммит ЕС принял решение о начале переговоров с Киевом, а Орбан смог заявить, что он не голосовал.

Ранее в этот же день представитель ЕС рассказал, что Орбан покинул зал заседания, где проходил саммит Евросоюза, во время голосования о начале переговоров с Украиной по вопросу членства в ЕС. Как рассказал другой источник, венгерский премьер-министр прекрасно знал, какое решение будут принимать.

Орбан 14 декабря написал, что Будапешт не принимал участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной по вопросу членства. Он добавил, что Венгрия не изменила позицию по этому вопросу.