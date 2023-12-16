Вильнюс, 16 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Венгрии намекнули, что она может покинуть Европейский союз, если не готова быть солидарной в позиции по членству Украины. Об этом в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена) написал посол Литвы в организации Арнольдас Пранцкявичюс.

ТАСС/ EPA/NOEMI BRUZAK

Он не стал прямо указывать на Будапешт, но уточнил, что одно из государств не согласилось одобрить Украине выделение €50 млрд на военные нужды. Представитель Литвы продолжил, пожелав этой стране никогда не сталкиваться с ситуацией, когда союзники блокируют важную помощь «во времена наибольшей потребности».

Как сообщало 14 декабря ИА Регнум, во время саммита ЕС в Брюсселе прошло голосование относительно начала переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. Процесс зашёл в тупик, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул помещение. В результате саммит Евросоюза принял положительное решение о начале переговоров с Украиной. В то же день Орбан заявил, что не принимал участия в выработке такого решения.

15 декабря Орбан выступил с заявлением, что Будапешт не помешал странам ЕС принимать решение о начале переговоров с Украиной о членстве, так как у него будет возможность ещё 75 раз остановить это процесс. Окончательное решение в организации, обратил внимание премьер Венгрии, должны утвердить все 27 парламентов стран-членов.

Переговоры о принятии Украины в Европейский союз ведутся многие годы, но с началом специальной военной операции в феврале 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский подал заявку на вступление в сообщество.

Для того чтобы начать предметные разговоры о членстве, Брюссель рекомендовал Киеву провести правовые реформы в области антикоррупционного законодательства и деолигархизации, защитить права национальных меньшинств.