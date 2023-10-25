Москва, 25 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Даже за неудачное сравнение Евросоюза с оккупантом Венгрию не могут лишить членства в содружестве, однако весьма вероятны серьёзные санкции. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

Zuma/TASS Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Венгрию не держат насильно в ЕС. Так он ответил на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который сравнил членство в Европейском союзе с «советской оккупацией». Боррель обратил внимание, что венгры много знают об оккупации и что, по его мнению, этот процесс не имеет ничего общего с членством в Евросоюзе.

Политолог Светов отметил, что даже за такое «весьма дерзкое» сравнение руководство ЕС не может исключить Венгрию из Евросоюза.

«При всём желании исключение из ЕС не предусмотрено. Венгрия, конечно, вызывает изжогу у руководителей Евросоюза, но они могут в ответ только применить денежные санкции», — поделился мнением Светов.

Например, по мнению политолога, Боррель совместно с другими политиками может принять решение не выплачивать Венгрии средства из Фонда солидарности Евросоюза, которые полагаются европейским странам на восстановление после пандемии коронавируса. Светов напомнил, что довольно крупные суммы ранее заморозили Будапешту и из-за неподчинения судебным и правовым нормам ЕС. Сейчас же, по мнению политолога, венгерское руководство рискует получить отказ на ещё более значительную финансовую помощь.

«Но Боррелю не стоило бы учить Венгрию сравнениям, которые она делает, опираясь на опыт. А Боррель заявлял, что ЕС — это цветущий сад среди джунглей. А вспоминает ли он про Испанию, где была гражданская война, а потом диктатура Франко? Не хочется ли вспомнить ему об этом со своей риторикой?» — указал Светов.

По его мнению, такие публичные словесные споры европейских политиков свидетельствуют о назревших проблемах внутри Евросоюза, о разногласиях и невозможности найти консенсус. Однако политолог не согласен, что в итоге такой конфликт мнений приведёт к разрушению и исчезновению ЕС. Более того, по мнению Светова, у Венгрии, как и у других членов Евросоюза, больше выгод для сотрудничества и единения.

«А Венгрия, как и Польша, очень мало вкладывают в общий европейский бюджет, хотя полагаются им потом хорошие суммы. Поэтому эта перепалка продолжится, но вряд ли пойдёт дальше и приведёт к хаосу, нет», — заключил политолог.

Он также напомнил, что прецедент с добровольным выходом из ЕС уже был, и не совсем давно. А потому у Венгрии в целом есть возможность пойти по примеру Великобритании, на что Орбан вряд ли решится.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о том, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. Об этом он заявил, выступая в венгерском Веспреме накануне годовщины антисоветского восстания 1956 года.

По словам министра, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, лишь «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права». Для Запада свобода означает «своего рода бегство», возможность изменить пол, национальность и идентичность, для венгров это равносильно «вырыванию сердца», подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине вызвала беспокойство у послов стран — союзников по НАТО в Будапеште.

В свою очередь журналист Рамон Шак в немецком издании Berliner Zeitung написал, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. По мнению автора, главы ЕК и ЕС воспринимают Европу как сад, а весь остальной мир — как джунгли. Журналист отметил: время, когда Европа господствовала, давно прошло.