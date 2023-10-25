Брюссель, 25 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Венгрию не держат насильно в ЕС. С таким заявлением он выступил на конференции «Европа и мир», отвечая на слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который сравнил членство в Европейском союзе с советской оккупацией.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Борреля, Венгрия много знает о советской оккупации.

«Я помню Будапешт в 1956 году с российскими танками на улицах», — приводит польский журнал Do Rzeczy слова главы дипломатии ЕС.

Он добавил, что Орбан должен знать, о чём он говорит, отметив, что не видит сходства между советской оккупацией Будапешта и тем, что происходит в штаб-квартире Еврокомиссии.

«Я не видел там ни одного танка. Никто не заставляет Венгрию вступать в ЕС», — заявил Боррель.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение о том, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. Об этом он заявил, выступая в венгерском Веспреме накануне годовщины антисоветского восстания 1956 года.

По словам министра, Евросоюз оказывает на Венгрию давление, лишь «партийный выговор сейчас называют процедурой верховенства права». Для Запада свобода означает «своего рода бегство», возможность изменить пол, национальность и идентичность, для венгров это равносильно «вырыванию сердца», подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине вызвала беспокойство у послов стран — союзников по НАТО в Будапеште.

Стороны встретились 17 октября в Пекине. Премьер-министр в ходе беседы подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела входить в противостояние с Россией, а только стремилась развивать сотрудничество.