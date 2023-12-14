Будапешт, 14 декабря, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Венгрия не принимала участия в выработке Евросоюзом решения о начале переговоров с Украиной по вопросу вступления в ЕС. Об этом 14 декабря сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях по итогам заседания саммита ЕС в Брюсселе.

Christoph Reichwein/Global Look Press

«В нынешней ситуации начинать переговоры с Украиной — совершенно иррациональное решение, и Венгрия не меняет своей позиции по этому вопросу. Поскольку 26 других членов ЕС настаивали на том, чтобы такое решение должно быть принято, Венгрия решила, что они могут идти своим путем», — указал Орбан.

По словам политика, Будапешт воздержался от участия в решении о вступлении Киева в ЕС, так как это плохой шаг. Орбан указал, что состояние Украины не позволяет начать с ней переговоры о членстве в Евросоюзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, европейские лидеры решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Грузии решено предоставить право стать кандидатом на вступление.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря рассказал о переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которых заявил, что Еврокомиссия до сих пор не подготовила решение о переговорах по вопросу вхождения Украины. В Киеве в свою очередь заявили о риске оказаться на грани выживания без помощи ЕС.