Рим, 16 декабря, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони якобы убедила главу правительства Венгрии Виктора Орбана не создавать помех началу переговоров о будущем членстве Украины и Молдавии в ЕС, сообщила газета Libero.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Разговор итальянского лидера с венгерским коллегой состоялся перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. В итоге уже в ходе саммита Орбан не стал участвовать в обсуждениях и покинул зал, следуя договоренностям с Мелони.

О переговорах двух политиков также проинформировала канцелярия премьер-министра Италии.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря Виктор Орбан предупредил, что Венгрия не допустит присоединения Украины к ЕС. Он отметил, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, если позволит Киеву стать частью содружества.

15 декабря венгерский премьер-министр рассказал, что наложил вето на решение саммита ЕС одобрить программу бюджетной помощи Украине на 2024–2027 годы. Орбан также уточнил, что этот вопрос можно будет поднять на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая пройдёт в январе 2024 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Венгрии блокировать выделение помощи Украине является позицией суверенной страны, отстаивающей свои интересы. Кроме того, он добавил отношения Брюсселя и Будапешта касаются ЕС, а не России.