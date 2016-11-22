Президент подчеркнул, что рынок труда в РФ восстановился.
Путин: нашим долгосрочным приоритетом является наращивание доли инфраструктурных инвестиций ВВП.
Путин поручил подготовиться «к любым изменениям коронавируса»
Насколько серьёзные риски создаёт появление нового варианта коронавируса «Омикрон», пока неизвестно, но нужно готовиться к возможным последствиям. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»
Путин: ускорение роста цен в России — чувствительная для жителей страны проблема.
Путин: рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Решение этой проблемы требует самого пристального внимания. Важно действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен, отметил президент РФ.
Миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса, эффективно использовать тесты и вакцины, подчеркнул президент РФ.
Экономическое восстановление оказалось под вопросом — Путин
Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!»
Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, отметил Владимир Путин.
Путин: с коронавирусом можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества.
Путин: «Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения».
По словам Владимира Путина, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса.
Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия зовёт!».