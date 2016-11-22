Президент РФ Владимир Путин 30 ноября примет участие в форуме «Россия зовёт!». Мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Ожидается, что глава государства выступит на пленарной сессии форума и ответит на вопросы участников.

Кроме того, 30 ноября в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком. Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в различных областях.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.