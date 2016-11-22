30 Ноября
 
14:31

Президент подчеркнул, что рынок труда в РФ восстановился.

14:30

Путин: нашим долгосрочным приоритетом является наращивание доли инфраструктурных инвестиций ВВП.

14:29

Путин поручил подготовиться «к любым изменениям коронавируса»

Насколько серьёзные риски создаёт появление нового варианта коронавируса «Омикрон», пока неизвестно, но нужно готовиться к возможным последствиям. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

14:29

Путин: ускорение роста цен в России — чувствительная для жителей страны проблема.

14:27

Путин: рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Решение этой проблемы требует самого пристального внимания. Важно действовать на опережение, убирая факторы, которые подталкивают рост цен, отметил президент РФ.

14:25

Миру нужно быть готовым к любому изменению коронавируса, эффективно использовать тесты и вакцины, подчеркнул президент РФ.

14:25

Экономическое восстановление оказалось под вопросом — Путин

Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!»

14:24

Отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии, отметил Владимир Путин.

14:23

Путин: с коронавирусом можно эффективно бороться, только скоординировав действия всего мирового сообщества.

14:22

Путин: «Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения».

14:22

По словам Владимира Путина, в ближайшие недели станет понятно, насколько серьёзны последствия нового штамма коронавируса.

14:21

Владимир Путин поприветствовал участников форума «Россия зовёт!».