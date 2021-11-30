Ханой, , 20:49 — REGNUM Ряд важных тем обсудили президенты РФ и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фук 30 ноября на встрече в Москве, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Нгуен Суан Фук U.S. Department of State

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Вьетнамская сторона отмечает, что на переговорах лидеры двух стран «достигли многих важных результатов в развитии партнёрства, углубили надёжные политические отношения».

Путин и президент Вьетнама, как сообщается, выразили готовность «сделать экономическое сотрудничество важной опорой» двусторонних отношений. Также участники переговоров «высоко оценили сотрудничество Вьетнама и России в области обороны и безопасности».

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