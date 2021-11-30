Москва, , 15:35 — REGNUM Россия ответит на размещение на Украине ударных комплексов, угрожающих российской безопасности. Об этом 30 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если на территории Украины возникнут какие-то комплексы ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут», — сказал он.

При этом Путин уточнил, что в этом случае России будет необходимо «что-то подобное создать» в отношении тех, кто создает для нее такие угрозы и добавил, что российская сторона способна на это уже сегодня.

«Потому что мы сейчас уже испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования гиперзвуковая — девять махов», — отметил российский лидер.

Также он добавил, что в этом случае «подлётное время будет до тех, кто отдаёт приказы, — тоже пять минут».

«Мы куда идём-то? Зачем это всё делаем? Вот это, создание таких угроз и есть для нас красные линии, но я надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла, ответственности и за свои страны, и за мировое сообщество будет преобладать», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вред окружающей среде является острой проблемой в современном мире.