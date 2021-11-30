Москва, 30 ноября 2021, 17:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук по итогам начинающихся переговоров примут совместное заявление.
Об этом 30 ноября заявил российский лидер Владимир Путин.
«Мы с вами сегодня заявление примем. Думаю, оно будет отражать уровень состояния наших отношений. И мы будем двигаться дальше», — сказал Путин.
Содержание будущего заявления пока не раскрывается.
Напомним, в Кремле начинаются переговоры президентов России и Вьетнама.
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