Москва, 30 ноября 2021, 16:42 — REGNUM Вооруженные силы РФ с 2022 года начнут получать гиперзвуковые ракеты морского базирования, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Президент России сообщил, что новые ракеты, идущие к цели на скорости 9 Махов, уже испытаны и принимаются на вооружение.
«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — 9 махов», — рассказал Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что если на территории Украины появятся ракетные комплексы США и НАТО, то их ракеты долетят до Москвы за семь-десять минут, а в случае появления у этих стран гиперзвукового оружия — пять минут.
В этом случае российские гиперзвуковые ракеты долетят до «центров принятия решений» за пять минут.
«Подлётное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — пояснил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, к ноябрю 2021 года Минобороны РФ успешно испытало гиперзвуковые ракеты «Циркон» как с надводных кораблей, так и с атомной подводной лодки.
Контракт на закупку ракет «Циркон» Вооруженными силами России был подписан 24 августа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
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