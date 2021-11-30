Москва, , 16:42 — REGNUM Вооруженные силы РФ с 2022 года начнут получать гиперзвуковые ракеты морского базирования, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» Цитата из видео «9800 КМЧ НАШ ЦИРКОН ОБНУЛИЛ ПВО США гиперзвуковая ракета циркон испытания видео скорость 3м22»

Президент России сообщил, что новые ракеты, идущие к цели на скорости 9 Махов, уже испытаны и принимаются на вооружение.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая — 9 махов», — рассказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что если на территории Украины появятся ракетные комплексы США и НАТО, то их ракеты долетят до Москвы за семь-десять минут, а в случае появления у этих стран гиперзвукового оружия — пять минут.

В этом случае российские гиперзвуковые ракеты долетят до «центров принятия решений» за пять минут.

«Подлётное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут», — пояснил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, к ноябрю 2021 года Минобороны РФ успешно испытало гиперзвуковые ракеты «Циркон» как с надводных кораблей, так и с атомной подводной лодки.

Контракт на закупку ракет «Циркон» Вооруженными силами России был подписан 24 августа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

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