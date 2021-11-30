Москва, 30 ноября 2021, 16:00 — REGNUM Россию не пугает увеличение оборонного потенциала Китая. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 30 ноября на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт».
Глава государства также считает, что санкции против Китая не оправданы и противоречат международному праву.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы председателя Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Китай способен в ближайшие годы обойти Соединённые Штаты и Россию по военной мощи. Он подчеркнул, что темпы военного строительства Китая являются «ошеломительными».
Добавим, что научный сотрудник ОбществаГенри Джексона и эксперт по России Изабель Соукинс предупредила, что сотрудничество России и Китая в военной сфере грозит западным странам катастрофическими последствиями. Анализируя недавнее решение о расширении сотрудничества Москвы и Пекина в военной области, она считает, что Вашингтон рискует потерять своё положение на мировой арене.
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