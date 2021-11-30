Москва, , 15:26 — REGNUM Проблемы демографии остаются для России одними из самых актуальных. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Что не даёт спать по ночам, что больше всего тревожит? У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было — это во время Второй мировой войны, или Великой Отечественной войны, как мы говорим, и начало-середина 90-х годов после развала Советского Союза», — заявил Путин.

«Равнозначный уровень падения рождаемости, и в 1999 году он был самый низкий — по-моему, 1 млн 200 тыс., в 2006 году у нас уже было почти 2 млн рождений. Вот эта проблема приобрела системообразующий и экономический характер. В связи с отсутствием нужно количества рабочих рук на рынке труда — а у нас где-то 80 млн с небольшим — у нас потери составляют примерно 1,2 процентных пункта в год», — указал он.