Москва, , 15:39 — REGNUM Президент США Джо Байден поступил верно, объявив о намерениях переизбраться на новых президентский срок. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Россия зовёт!» и партнёрство с Вьетнамом: рабочий день Путина – трансляция»

«Я думаю, что это не цель России — моё переизбрание. А то, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что сделал он абсолютно правильно», — заявил Путин.

«Если сейчас уже начать готовиться к выборам в Соединённых Штатах, управляемость страной в значительной степени пострадает. Поэтому… президент США абсолютно не нуждается в моих оценках, но думаю, что поступил абсолютно верно», — пояснил он.