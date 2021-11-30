Москва, , 15:44 — REGNUM Право российского президента переизбраться стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

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«Здесь знаете, в чём фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет — пока я сам для себя не решил», — заявил Путин.

«Но само наличие этого права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — подчеркнул он.

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