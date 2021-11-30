Москва, , 21:10 — REGNUM Передвижение украинских войск близ Донбасса опасно для жителей ДНР и ЛНР, заявил 30 ноября президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на форуме «Россия зовёт!»

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос о том, есть ли риск ввода ВС РФ на Украину, глава государства сказал, что нужно урегулирование.

Что же касается угроз, отмечает Путин, «то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — ЛНР и ДНР, то там тоже создаются постоянные угрозы при передвижении [украинских] войсковых соединений вблизи их территорий».

Комментируя заявления с Запада о том, что в России в приграничной области проводятся военные учения, глава государства сказал, что и российская сторона «также испытывает определённые озабоченности в связи с тем, что возле её границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе, незапланированные».

Владимир Путин «В двадцати километрах от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие, а может находиться ядерное оружие. Ведь это всё создает угрозу для нас».

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