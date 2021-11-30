Москва, , 15:02 — REGNUM Россия вернулась до допандемийный уровень безработицы. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился, а это ещё произошло далеко не во всех ведущих экономиках мира», — заявил Путин.