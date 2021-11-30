Москва, , 16:12 — REGNUM Несмотря на большой шум, поднятый в США по поводу испытаний Китаем гиперзвукового оружия, Вашингтон «чуть-чуть» опережает китайскую сторону в этой сфере, сообщил 30 ноября президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

Вашингтон весьма нервно отнёсся к известиям об испытаниях китайского гиперзвукового оружия, однако о своих достижениях в этой сфере молчит.

«Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнеров на этот счет. Но мы-то знаем, что американские партнеры чуть-чуть все-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия», — сказал Путин.

«Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит», — добавил глава российского государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Вертолёты Ми-28НМ и Ка-52М получат управляемую многоцелевую ракету