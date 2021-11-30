Москва, , 14:25 — REGNUM Новая волна коронавируса может подорвать восстановление мировой экономики. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Экономика постепенно восстанавливается. Но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна — это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям», — заявил Путин.