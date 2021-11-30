Москва, , 15:29 — REGNUM Вред окружающей среде является острой проблемой в современном мире. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ Капитал «Россия зовёт!»

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Россия зовёт!» и партнёрство с Вьетнамом: рабочий день Путина – трансляция»

«Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде. Если бы мы летали на самолетах, которые бы не загрязняли атмосферу. Если мы используем продукты питания, чтобы они добывались соответствующим способом и утилизировались должным образом», — заявил Путин.

«Всего можно добиться, если подходить к решению вопросов не как начетчик какой-то, а как человек думающий, как решить проблему», — указал он.